В Петрозаводск вернулись двойные квитанции с угрозами и враньем

Многоквартирный дом в Петрозаводске на набережной Варкауса, 37 вновь оказался в эпицентре скандала. На этот раз граждан замучили двойными квитанциями. Более 220 семей полгода живут в состоянии нервного напряжения, не в силах разобраться, что происходит с жилищно-коммунальными платежами.

Жилой комплекс «Дом на Варкауса» рождался в муках: его долго не могли достроить, фирма-застройщик обанкротилась, возникли проблемы с технической документацией, были выявлены грубые нарушения при строительстве. Потребовалось личное вмешательство губернатора Карелии, чтобы более 220 семей смогли наконец-то вселиться в новый дом. Прошло совсем немного времени, и жильцы новостройки опять столкнулись с проблемами.

Для управления домом и исправления оставленных недоделок было образовано товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Варкауса 37». Первым председателем товарищества стала Екатерина Волчегурская, а в качестве обслуживающей организации было выбрано ООО «ОнегоСтройСервис». Многие жильцы дома утверждают, что в принципе серьезных нареканий к обслуживанию дома не было, заявки выполнялись оперативно, специалисты приезжали, так сказать, по первому звонку. В общем, внешне все складывалось вполне благополучно.

Но постепенно стали возникать вопросы по поводу траты средств, которые дополнительно собирали с жильцов на устранение недоделок. Не секрет, что при сдаче дома было выявлено немало изъянов. Собственники понимали, что им еще предстоит вложиться, чтобы исправить многочисленные проблемы. Люди собирали деньги на лифты, на дверные ручки, на таблички для дома. Но проблемы решались крайне медленно.

- У нас два года лифты работали без документов. Люди рисковали своей жизнью. Они ездили на лифтах, которые не прошли освидетельствование. Из восьми лифтов работали шесть. Две кабины были разукомплектованы, фактически разворованы. Пока мы не разобрались, мы платили с каждого квадратного метра лишние 10 рублей. Плюс мы разобрались с калибровкой приборов учета и снизили затраты на тепло. В 2020 году за отопление квартиры площадью 45 квадратных метра мы платили от пятисот до одной тысячи рублей. А до этого приходилось платить 2,8 тысячи рублей,

- рассказал Александр Минеев, член правления ТСН «Варкауса 37».

По его подсчетам, за два года жильцы дома переплатили порядка 3 миллионов рублей.

Весной 2019 года недовольство жильцов дома вылилось в общее собрание и решение переизбрать председателя ТСН «Варкауса 37». Председателем товарищества стал Александр Минеев. Он подписал договор о расторжении с 1 июня 2019 года отношений с ООО «ОнегоСтройСервис». Параллельно был заключен новый договор на обслуживание дома с ООО «Карельская управляющая компания». Правда, с Карельской управляющей компанией тоже не заладилось и через месяц с ней расторгли договор. Выбор остановился на ООО «Комфорт», которая до сих пор обслуживает дом на Варкауса, 37.

Однако вот уже почти год ТСН «Варкауса 37» не может окончательно забыть о существовании ООО «ОнегоСтройСервис», выясняя отношения в суде, прокуратуре и контролирующих органах.

Осенью 2019 года собственница квартиры в доме на Варкауса, 37 попыталась оспорить в суде протокол общего собрания жильцов, утверждая, что не было кворума для принятия решения. Минеев рассказал, что, действительно, не смог представить в суд бюллетени общего собрания. По его словам, после проведения общего собрания бюллетени были переданы в Карельскую управляющую компанию, которая на тот момент сменила ООО «ОнегоСтройСервис». По его словам, там они и пропали. Голосование проходило заочно, и бюллетени передавались, по словам Минеева, партиями. При этом есть переписка с Карельской управляющей компанией, сколько бюллетеней передано. Но передача документов не оформлялась отдельным актом, что стало для суда решающим фактором.

- Мы в суд предоставили список тех, чьи бюллетени пропали. Эти люди готовы были дать свидетельские показания. Но судья не отреагировала на это предложение. При этом наш дом на целый месяц был официально включен в лицензию Карельской управляющей компании, то есть выходит, что она управляла домом на законных основаниях,

- сказал Минеев.

В конце ноября 2019 года Петрозаводский городской суд признал протокол общего собрания от 24 апреля 2019 года недействительным. Правда, на тот момент уже было решение еще одного общего собрания товарищества, которое подтвердило легитимность избрания Александра Минеева председателем товарищества. Это решение общего собрания ТСН «Варкауса 37» до сих пор никто не оспорил.

Александр Минеев предположил, что Волчегурская была связана с ООО «ОнегоСтройСервис». Во всяком случае, когда управляющая компания в начале 2020 года перешла к активным действиям и пыталась вернуть дом на обслуживание, именно Волчегурская возглавила группу сотрудников «ОнегоСтройСервиса», которые пытались начать работы в доме. Но их тогда просто не пустили в подъезд. Минеев не исключает, что и Карельская управляющая компания имеет дружеские связи с ООО «ОнегоСтройСервис». Именно этим он объясняет столь мягкий переход дома к Карельской управляющей компании и пропажу части бюллетеней.

Решение Петрозаводского городского суда, признавшее недействующим решение общего собрания товарищества, состоявшегося в апреле 2019 года, стало главным козырем в руках ООО «ОнегоСтройСервис». После того как истекли сроки на апелляцию, компания стала предъявлять свои права на дом. Официально позиция ООО «ОнегоСтройСервис» заключается в том, что решение о расторжении договора с ТСН «Варкауса 37» от 31 мая 2019 года компания считает недействующим, так как со стороны товарищества его подписал нелегитимный председатель. С января 2020 года фирма «ОнегоСтройСервис» стала источником повышенной нервозности в многоквартирном доме. Так совпало, что в январе изменились личные обстоятельства у Александра Минеева, и ему приходится надолго уезжать из Петрозаводска. Председателем товарищества стал член правления Максим Недбайлик.

Недбайлик вспомнил, как в январе 2020 года происходила попытка захвата дома:

- Позвонила наша уборщица и сообщила, что пришла какая-то женщина из «ОнегоСтройСервиса» и сказала, что теперь другая компания будет убирать подъезд. Я вышел на улицу, Минеев тоже вышел, соседи. Женщина, которая представилась сотрудницей «ОнегоСтройСервиса» говорит, дескать, сейчас мастер Катя приедет и все объяснит. Спустя какое-то время появляется Волчегурская, а с ней пять-шесть человек. У нас даже видео сохранилось. Мы спросили, на каком основании компания «ОнегоСтройСервис» намерена обслуживать дом. Мы их выгнали. У них не было при себе никаких документов.

Хоть попытка захвата и была отбита, но дальше дом вошел в стадию изнурительного психологического воздействия. Спустя семь месяцев после подписания договора о расторжении отношений, жильцы неожиданно получили квитанции от ООО «ОнегоСтройСервис» с требованием оплатить ЖКУ. В доме появились листовки, где от имени «ОнегоСтройСервис» сообщалось о том, что результаты общего собрания были сфальсифицированы, что может быть возбуждено уголовное дело, что компания возобновляет работу в доме, у ТСН «Варкауса 37» нет правовых оснований собирать деньги, а платить нужно исключительно по квитанциям, выставляемых «ОнегоСтройСервис». До сих пор люди каждый месяц заказными письмами продолжают получать письма от ООО «ОнегоСтройСервис» с требованием произвести оплату. В противном случае им угрожают судом.

Понятно, что людей эта ситуация очень тревожит. Они уже прошли через период борьбы с застройщиком, когда сроки завершения строительства постоянно сдвигались. Им уже пришлось вложить немало дополнительных денег, чтобы справиться с дефектами, допущенными при строительстве. И тут новая напасть. Опасаясь отдать деньги, так сказать, не по адресу, многие приняли решение вообще не платить за жилищные услуги. Понятно, что на финансовом положении товарищества это сказывается не самым лучшим образом.

Наблюдая, сколь уверенно и нагло действует управляющая компания, члены ТСН «Варкауса 37» тоже стали активно защищаться, направляя запросы и в прокуратуру, и в правоохранительные органы, и в госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. Реальную помощь товарищество получило только в петрозаводской прокуратуре.

Благодаря прокурорской проверке выяснилось, что ООО «ОнегоСтройСервис», которое до 1 июня 2019 года на законных основаниях собирало с жильцов дома деньги за ЖКУ, не перечислило за апрель и май 2019 года средства ресурсоснабжающим организациям – ООО «Энергокомфорт», АО «ПКС-Волокона» и ООО «Автоспецтранс». Директор ООО «ОнегоСтройСервис» получил из петрозаводской прокуратуры представление об устранении нарушений. Правда, «исправляться» компания намерена, видимо, только после решения суда.

Тем временем ресурсоснабжающие организации выиграли иски в суде и со счетов товарищества были списаны средства, которые ООО «ОнегоСтройСервис» с граждан собрало, но по прямому назначению не передало. ТСН «Варкауса 37» тоже подало иски на ООО «ОнегоСтройСервис», пытаясь вернуть деньги, собранные с граждан. Первый иск товарищество уже выиграло. В общей сложности речь идет о сумме в 500 тысяч рублей.

Параллельно ООО «ОнегоСтройСервис» подало иск на ТСЖ «Варкауса 37», утверждая, что товарищество должно компенсировать упущенную выгоду. Этот иск суду еще только предстоит рассмотреть.

Жильцов дома на набережной Варкауса, 37 продолжают забрасывать двойными квитанциями. В прокуратуре Петрозаводска сообщили, что правомерность выставления ООО «ОнегоСтройСервис» квитанций должны оценить в госкомитете по строительному, жилищному и дорожному надзору, куда направлены материалы. В госкомитет не раз обращался и председатель ТСН «Варкауса 37». Но в комитете неизменно отвечали, что не имеют права вмешиваться в ситуацию, дескать, решайте конфликт в суде.

Инспектор госкомитета Вероника Николаева пояснила позицию ведомства, которое упорно не желает вмешиваться в конфликт. Она сообщила, что никаких документов из прокуратуры о двойных квитанциях в госкомитет не поступало, во всяком случае, ей об этом не известно. Тем не менее, ситуация с домом на Варкауса, 37 ей хорошо знакома. Николаева подтвердила, что именно ТСН «Варкауса 37» ответственно за содержание и управление домом, и именно товарищество имеет право заключать договоры на оказание услуг по обслуживанию дома.

- Лицом, ответственным за дом, является ТСН «Варкауса 37». А то, что они заключают договоры, расторгают договоры, - это уже их взаимоотношения между собой, - сказала Николаева.

Как же так? Огромный дом терроризируют двойными квитанциями, а госкомитет отсиживается «в кустах» и не может разобраться?

- Комитет не то что не хочет это делать, он просто в рамках жилищного надзора не может это сделать… Взаимоотношения между лицом, ответственным за управление, это ТСН, и его подрядной организацией, это «ОнегоСтройСервис», не являются предметом регионального госжилнадзора и лицензионного контроля. Поэтому в данном случае «ОнегоСтройСервис» мы проверить не можем,

- сказала Вероника Николаева.

По ее словам, если бы спор о двойных квитанциях шел между двумя управляющими организациями или между ТСЖ и управляющей организацией, то госкомитет обязательно бы вмешался.

Интересно, что ООО «ОнегоСтройСервис» в своих грозных письмах с требованием оплатить квитанции за январь 2020 года ссылается на госжилинспекицию Карелии, которая якобы провела проверку начислений и никаких нарушений со стороны компании не обнаружила. Жильцы дома на Варкауса, 37 рассказали, что обращались в ООО «ОнегоСтройСервис» с просьбой показать результаты этой проверки, но там на запрос даже не ответили. Причина очевидна. Никакой проверки не было и в помине. Это подтвердила и Вероника Николаева.

- Никаких проверочных мероприятий в отношении «ОнегоСтройСервиса» не было,

- сказала инспектор госкомитета.

Мало того, сочиняя грозное послание собственникам, в ООО «ОнегоСтройСервис» не потрудились выяснить, что государственной жилищной инспекции в Карелии давно не существует, а ее полномочия перешли в госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Кстати, на сайте госуслуг есть новый сервис - ГИС ЖКХ, где собственник может проверить, какая организация правомочна выставлять квитанции. Естественно, у сотрудников госкомитета есть доступ к этой информационной системе. Вероника Николаева без труда проверила, что в доме на набережной Варкауса, 37 квитанции правомочно выставлять и выставляет ТСН «Варкауса 37».

Казалось бы, все очевидно. ООО «ОнегоСтройСервис» - это всего лишь подрядная организация, которая должна «смотреть в рот» ТСН «Варкауса 37», а если возникают спорные ситуации, решать их в суде. Вместо этого подрядчик чувствует себя хозяином положения – угрожает, забрасывает собственников откровенно лживыми квитанциями, не переводит по прямому назначению собранные с собственников деньги, игнорирует предписание прокуратуры. Как, вообще, такое возможно? Почему обслуживающие жилье компании до сих пор не научили уважительному отношению к собственникам? От чего им всегда все сходит с рук?

Ведь невозможно представить, чтобы нанятая вами уборщица, вместо мытья полов попыталась бы выгнать вас из собственного дома. А организация, с которой год назад разорвали отношения, на протяжении полугода терроризирует огромный дом, и ей никто не может объяснить, что подобное недопустимо.

Мне кажется, что именно в этом «корень зла». В Карелии до сих пор не появилось структуры, способной навести порядок в жилищно-коммунальном секторе. Чиновники в запутанных ситуациях научились кивать на законодательство, которое якобы не дает им возможности увидеть очевидное и пресечь нарушения. Пока власть будет отстраненно наблюдать за происходящим, в собственниках жилья будут видеть только легкий источник наживы.

Нетрудно представить, как развивались бы события, если бы речь шла не о товариществе с широкими полномочиями, а просто о собственниках, захотевших сменить управляющую компанию. В Карелии множество историй, когда граждане годами пытаются вырваться из сетей управляющей компании. И удается это, увы, только самым настойчивым.

Антонина Кябелева