В карельских болотах установят 20 фотоловушек и 5 фотодомиков

Спортивно-экологический клуб «Пилигрим» получил от региональных властей грант в размере 900 тысяч рублей. На эти деньги было закуплено два десятка фотоловушек и смонтировано пять фотодомиков для съемок токующих тетеревов и глухарей, сообщили в региональном минприроды.

Проект, который реализуют члены клуба, призван развивать в республике фототуризм. На сегодняшний день часть его уже выполнена – построенные фотодомики на прошлой неделе отправлены на болота Пряжинского, Прионежского и Пудожского районов. Один из экземпляров будет «ловить» пернатых в национальном парке «Водлозерский».

Дополним, что координатором проекта стал известный в Карелии фотограф Илья Тимин. Он считает, что реализация проекта раскроет потенциал фототуризма как перспективного экологического направления и будет способствовать бережному отношению жителей республики к дикой природе. Все полученные фотографии и видеозаписи в дальнейшем планируют безвозмездно передавать для публикаций в СМИ. За ходом проекта можно следить на странице ВК спортивно-экологического клуба «Пилигрим». Фото: gov.karelia.ru.