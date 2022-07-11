В Карелии разыскивают браконьеров, убивших краснокнижных оленей

В эти выходные в лесу недалеко от реки Летняя в Кемском районе охотинспекторами были найдены две шкуры редких парнокопытных, сообщили в пресс-службе минприроды.

«Будем благодарны за предоставление любой информации от жителей республики по данному факту в адрес ведомства. Информацию можно сообщить по номеру телефона оперативного дежурного по вопросам охоты +7 (921) 222-05-25 или на прямую линию лесной охраны региона + 7 (8142) 55-55-80»,

- отметил вице-премьер глава министерства Андрей Карпилович.

Он также напомнил, что в настоящее время охота на парнокопытных запрещена. А браконьерам может грозить до 9 лет лишений свободы и штраф до 3 млн. рублей.

Напомним, в марте охотинспектор Кемского района обнаружил шкуры пяти северных оленей, занесенных в Красную книгу России и Карелии. Тогда злоумышленники на снегоходах напали на следы стада и преследовали животных, пока они не выбились из сил. Из-за большого снежного покрова оленям было трудно убежать и скрыться от браконьеров. По факту нарушения закона было возбуждено уголовное дело. Фото: pikabu.