В Филармонии пройдёт концерт-закрытие фестиваля «Мой Рахманинов»

19 апреля на сцену выйдут симфонический оркестр Карельской Филармонии, Анатолий Рыбалко и гость вечера Олег Вайнштейн

Юбиляр этого концертного сезона – симфонический оркестр Карельской филармонии, дирижёр – заслуженный артист Карелии Анатолий Рыбалко выйдут на сцену Карельской Филармонии (6+)

Гость вечера – Олег Вайнштейн (фортепиано, Санкт-Петербург), почётный член филармонического общества, действительный член Шопеновского общества Санкт-Петербурга, доцент кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова.

Олег Вайнштейн – лауреат многих международных конкурсов, в том числе V премии Европейского конкурса пианистов им. Шопена (Германия, 1999), I премии IV Международного конкурса пианистов (Франция, 2004), участником многих престижных музыкальных фестивалей: «Музыкальная весна», «Звезды на Байкале», Shanghai Summer Music Festival, «Пасхальный фестиваль» и других.

Пианист выступает со многими известными оркестрами: Заслуженным коллективом России Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, оркестром академической Капеллы, Государственным академическим оркестром Санкт-Петербурга, Саратовским симфоническим оркестром, Уральским академическим симфоническим оркестром, Ярославским симфоническим оркестром, Ульяновским симфоническим оркестром, Дальневосточным симфоническим оркестром.

География гастролей Олега Вайнштейна широка: Франция, Англия, Германия, Италия, Чехия, Австрия, Израиль, ОАЭ, страны Прибалтики, Финляндия, Китай, Мексика, Бельгия, Болгария и другие.

Олег Вайнштейн сотрудничает с такими дирижерами, как Лео Кремер, Фабио Мастранджело, Петер Феранец, Павел Балефф, Василий Петренко, Александр Чернушенко, Алексей Ньяга, Алексей Доркин, Олег Солдатов, Виктор Тиц, Илья Дербилов, Аркадий Штейнлухт, Алексей Васильев, Арсений Шупляков и многие другие. В качестве солиста-пианиста участвовал в спектаклях Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В своём творчестве Олег Вайнштейн уделяет большое внимание камерной музыке и работе с вокалистами. Среди его постоянных творческих партнёров – народные артисты России Василий Герелло и Олег Погудин. Также пианист сотрудничает с заслуженными артистками России Вероникой Джиоевой, Марией Людько, Валерией Стенькиной, Галиной Сидоренко, с пианистами Александром Кашпуриным, Станиславом Соловьевым, Юрием Богдановым, виолончелистами Дмитрием Хрычевым, Алексеем Васильевым, Дмитрием Ереминым, Сергеем Словачевским, скрипачами​ Львом Клычковым, Ильёй Козловым, Хьюго Тиччиатти, Чингизом Османовым, Татьяной Самуил.

В программе:

И. Стравинский – «Фейерверк», фантазия для оркестра

С. Рахманинов:

– Симфония №1

– Концерт №3 для фортепиано с оркестром

Начало в 19:00

Действует «Пушкинская карта»

Приобрести билеты можно на сайте Карельской Филармонии: https://kgfptz.ru/events/order/oleg-vajnshtejn/

