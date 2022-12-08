Учитель велела второклассникам составить список плохих детей

Родители одного из второклашек в карельской столице пришли в недоумение, когда узнали о странном домашнем задании. Ситуацию описали в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

По словам одного из пользователей, «волосы встали дыбом». Классный руководитель на уроке спросила у детей, кто у них в классе плохой. Затем дала задание написать про «плохих» одноклассников и объяснить, почему именно они плохие. После этого педагог пообещала сделать из этих описаний газету и вывесить в классе.

- Я хочу отметить, что это дети 7-8 лет, у которых неустойчивая психика. И считаю преступлением, когда классный руководитель занимается буллингом. Вместо того, что сплотить коллектив, она находит в классе «изгоев»,

- написал родитель.

По его словам, директор школы не реагирует на жалобы родителей и поддерживает педагога. О вопиющем случае рассказали несколько детей.

Данная информация получена от нескольких детей. В паблике написано, что все это произошло в школе № 5. // фото: freepik.com