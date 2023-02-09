У жителей поселка Кинелахта накопилось немало вопросов к Ростелекому

У жителей карельского поселка Кинелахта Пряжинского района накопилось немало вопросов к сотрудникам Ростелекома. Обещанный министерством цифрового развития высокоскоростной мобильный интернет не оправдывает надежды жителей карельской глубинки.

«Почему такая маленькая зона охвата Теle-2? В четырех километрах от поселка уже нет никакого сигнала. Нам отвечают, что сейчас связь работает в тестовом режиме, а потом радиус действия увеличится до 5-6 километров. Очень большая разница! В лес далеко не уедешь, снова телефон будет бесполезной игрушкой. Сейчас одна страница загружается по 20-30 секунд. Вообще, складывается впечатление, что эта программа задумана «для галочки». Деньги вложены не малые, а толку....»,

— высказывают свое недовольство подписчики сообщества «Кинелахта меж двух озер» ВК.

Жители поселка Кинелахта голосовали на Госуслугах за подключение к мобильному интернету в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства».

Работы по установке оборудования для сотовой связи завершились в январе. Местные жители уже успели приобрести сим-карты сотового оператора, которые выдавали по 4 штуки на руки. Пользователям глубинки обещали устойчивую мобильную связь оператора Tele2, интернет 4G.

«Мы передали ваше обращение в отдел планирования для проработки мероприятий по установке дополнительной базовой станции в вашем районе. Точных сроков нет, но надеемся, что в ближайшее время все наладится. Приносим извинения за доставленные неудобства»,

— появился под записью на страничке комментарий представителей Tele2 Россия.

Компания Ростелеком тоже откликнулась. Она рекомендовала по вопросам мобильной связи обратиться на горячую линию: 8-800-181-1888 или 1888. Звонок бесплатный, если будет связь…// на фото: установка вышки фото со страницы «Кинелахта — меж двух озер»