Т2 вошел в состав Регионального содружества в области связи

Теперь оператор будет участвовать в формировании отраслевых стандартов и совместной борьбе с телефонным мошенничеством на международном уровне. В фокусе сотрудничества — развитие 5G и 6G, внедрение ИИ, тарифная политика

Фото: Сгенерировано ИИ/MaxGpt

Т2 присоединился к Региональному содружеству в области связи (РСС). Участие в организации позволит оператору работать над самыми актуальными вопросами телекома совместно с международным сообществом. По итогам последнего заседания компания вошла в совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС – межправительственный координирующий орган в области связи и ИТ, объединяющий профильные цифровые министерства 13 стран и более 60 компаний.

Сегодня РСС объединяет «цифровые» министерства России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Болгарии, Словении и Кубы.

В условиях глобальных изменений телеком-отрасли анализ международного опыта стал важным инструментом бенчмаркинга лучшей регуляторики и трансформации бизнеса. Совет служит площадкой для обсуждения приоритетных задач, разработки технических стандартов и нормативных актов, внедрения инноваций.

Одно из ключевых направлений – развитие современных технологий в сетях связи, включая искусственный интеллект и 5G, что особенно актуально после недавнего коммерческого запуска стандарта в России. Участники консолидируются и для противодействия телефонному мошенничеству, решения вопросов информационной безопасности, формирования принципов операторских взаиморасчётов и международных услуг. На базе РСС также действуют рабочие органы по использованию радиочастот, информатизации общества и цифровой трансформации государства и бизнеса.

Вступление в РСС дает Т2 возможность напрямую обмениваться опытом с представителями телекома разных стран и участвовать в обсуждении общих для рынка задач. Консолидация представителей сферы связи и других отраслей критична для борьбы с телефонным мошенничеством. Но такие преступления часто совершаются из-за рубежа, поэтому сотрудничество с другими странами позволяет вывести обсуждение темы на новый уровень. Это же касается и вопросов 5G и 6G: если в первом случае будет ценным обмен кейсами, то во втором – работа над стандартом, требования к которому еще формируются. Такой обмен практиками поможет лучше понять изменения в отрасли и учитывать опыт других стран при развитии собственных решений,

– отметил заместитель генерального директора по корпоративному развитию Т2 Дмитрий Петров.

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