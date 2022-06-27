СМИ: Воспитанник детского дома погиб в Петрозаводске

В столице Карелии погиб ребенок. Воспитанник детдома умер после того, как вдохнул аэрозоль, сообщает ИА «Республика» со ссылкой на информированный источник.

По информации издания, погибший ребенок был воспитанником центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда».

Ранее в Олонецком районе на базе отдыха погибла 14-летняя девочка. По сведениям СМИ, школьница надышалась дезодоранта. Следователи завели уголовное дело. (фото unsplash.com, Mat Napo)