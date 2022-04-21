Служивший на крейсере «Москва» срочник из Карелии пропал без вести
Светлана Тишкина из Карелии ищет своего пропавшего брата Ивана Франтина. Его призвали на срочную службу в российскую армию в июне прошлого года. Потом распределили на крейсер «Москва», написала девушка в соцсети.
Иван родился в Карелии, в селе Паданы, 8 мая 1998 года. После курса молодого бойца попал на «Москву».
Как известно, крейсер затонул 14 апреля 2022 года в Черном море. Днем ранее он загорелся. До сих пор официально не сообщили ни причину пожара, ни информацию о судьбе находившихся на «Москве» моряков.
Но Иван, как и многие другие срочники, числится пропавшим без вести, пишет сестра.
Мать молодого человека звонила в воинскую часть, где он служил. Но никакой информации о сыне ей не дали. Только подтвердили, что он пропал без вести.
- Где мой брат сейчас и что произошло – не ясно. Как не ясно и то, почему СРОЧНИК находился на крейсере в такое опасное время, - пишет Светлана. Случай моего брата не единственный. // Фото: Светлана Тишкина/ВКонтакте