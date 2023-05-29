Путин назначил начальника пограничного управления в Карелии

Начальником погрануправления ФСБ по Карелии назначен генерал-майор Сергей Попов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Попов служил на Дальнем Востоке, в Таджикистане, в Северо-Кавказском регионе. В 2017 году из пограничного управления ФСБ по Саратовской и Самарской областям его перевели в Карелию. Здесь он занимал должность первого заместителя начальника погрануправления, с 2021 года исполнял обязанности начальника.

Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, за безупречную службу Попов награжден государственными и ведомственными наградами. // фото пресс-служба УФСБ по РК