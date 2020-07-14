14 июля 2020, 21:02
Общество

История о том, как известный русский поэт Карелией руководил

277 лет назад родился Гаврила Романович Державин

14 июля 1743 года (3 июля по старому стилю) родился известный российский поэт и выдающийся государственный деятель, первый олонецкий губернатор Гаврила Романович Державин. Губернией он руководил всего около года — затем рассорился с местными чиновниками и был вынужден уехать. Но сделать успел немало. Собственно, об этом наш рассказ.

"Ретро-календарь" — это знаменательные и памятные даты, значимые события и интересные люди, которые внесли свой вклад в развитие Карелии.

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Гаврила Романович Державин