История о том, как известный русский поэт Карелией руководил

14 июля 1743 года (3 июля по старому стилю) родился известный российский поэт и выдающийся государственный деятель, первый олонецкий губернатор Гаврила Романович Державин. Губернией он руководил всего около года — затем рассорился с местными чиновниками и был вынужден уехать. Но сделать успел немало. Собственно, об этом наш рассказ.

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