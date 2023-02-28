Дорога в лесу. Зачем Карелия финансирует сомнительные проекты?

Текст: Антонина Кябелева

28 февраля во время правительственного совещания по социально-экономической ситуации в Сегежском районе «всплыла» тема строительства за бюджетный счет дороги к гостинично-туристическому комплексу «Сегежа Норд Резорт & СПА». Строительство фактически новой дороги к отелю должно завершится в 2023 году. Глава РК Артур Парфенчиков неожиданно задумался над тем, что как-то странно было строить за бюджетный счет дорогу, которая не выполняет никаких других функций, кроме доставки гостей в частный СПА отель.

О планах по строительству гостинично-туристического комплекса «Сегежа Норд Резорт & СПА» в октябре 2020 года публично сообщил вице-президент ПАО «Сегежа Групп» Алексей Шерлыгин. Он сослался на председателя Совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова, который решил создать в Карелии несколько туристических объектов. Один из них должен был появиться недалеко от города бумажников, где расположен Сегежский ЦБК, входящий в АФК «Система».

Так как Сегежский район включен в Арктический регион, то реализация на его территории инвестиционных проектов сопровождается налоговыми и неналоговыми преференциями. Изначально говорилось о том, что отель необходим для того, чтобы размещать там сотрудников, которых собираются привлечь для модернизации Сегежского ЦБК.

1 апреля 2020 года в Сегеже было зарегистрировано ООО «Сегежа Норд», одним из владельцев которого является ПАО «Сегежа Групп». ООО «Сегежа Норд» стало резидентом Арктической зоны. Именно оно должно реализовать проект по строительству туристического комплекса «Сегежа Норд Резорт & СПА». На официальном правительственном портале сообщалось, что объем инвестиций в туркомплекс составит 550 миллионов рублей.

Так как туристический комплекс задумали построить фактически в лесу, то остро встал вопрос о том, как туда добираться.

Осенью 2022 года Артур Парфенчиков принял решение выделить на строительство дороги к туристическому объекту порядка 279 миллионов рублей.

Причем торгов не было, а саму процедуру провели по схеме единственного поставщика. Размещение госконтракта у единственного поставщика не позволило сэкономить бюджетные средства, так как заказ отдается по заявленной цене выбранной чиновниками компании. Строительство поручили АО «ВАД». Сдача объекта планируется в ноябре 2023 года.

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергей Щебекин сообщил, что общая стоимость работ составляет 370 миллионов рублей.

Кстати, это почти на 100 миллионов рублей больше, чем первоначально заявлялось. Министр отметил, что щебеночное покрытие будущей дороги к отелю сделали, как он выразился, «с нуля», и всего за два месяца. Он надеется, что к началу осени дорогу уже сдадут. Министр строительства и промышленности Олег Ермолаев сообщил, что уже проведена ЛЭП.

«Мы, по сути, с вами за счет этого проекта и за счет средств, которые мы выделили на развитие этого гостиничного комплекса, построили дорогу, вокруг которой может складываться определенная городская инфраструктура»,

- сказал Артур Парфенчиков.

Он пытался понять, как можно использовать территорию вдоль дороги к будущему отелю.

«Может быть, это могут быть территории под рекреацию, может быть, какие-то объекты придорожного сервиса, а может быть, ИЖС. Инфраструктура есть, электролиния есть, дорога есть, давайте как-то ее использовать. В то же время она как-то в стороне от основного центра Сегежи, в лесу и, наверное, может быть, там люди и согласятся, в том числе и многодетные, брать земельные участки»,

- рассуждал губернатор.

Он попросил продумать, как эту территорию можно использовать, «раз уж мы дорогу в лесу построили».

Глава администрации Сегежского района Марина Гусева явно не ожидала такого поворота:

«Там часть болота. Но, я думаю, мы проработаем, посмотрим с геодезистами, что там можно и как можно. Может быть, какие-то небольшие спортивные объекты, потому что там и катаются на лыжах рядом».

Карельский губернатор предположил, что не везде же там болота, и дорогу нужно использовать не только для подвоза гостей отеля: «Она же нужна только для подъезда к гостинице. Она не будет сильно использоваться. Это же не какая-то там сквозная транспортная артерия, по которой будут гонять большегрузы». Артур Парфенчиков надеется, что на дорогу обратит внимание бизнес.

«Просто дорогу построили, немалые деньги потратили, и использовать ее только как конечную точку локации с гостиницей, наверное, не совсем рационально»,

- сказал губернатор.

Но почему просветление приходит так поздно? Вдумайтесь. Одна из самых мощных в России компаний захотела построить отель со скромным объемом инвестиций в 550 миллионов рублей, да еще в Арктической зоне, где существуют серьезные преференции. И тут же нищий карельский бюджет бросается на помощь крупнейшей компании и выделяет, если верить Щебекину, 380 миллионов рублей на строительство дороги, которая, по сути, никому, кроме владельцев гостиницы, не нужна. Ну, разумеется, если не принимать всерьез сказку о том, что шикарный отель строится для того, чтобы там жили работяги с ЦБК.

Причем проводят это через процедуру единственного поставщика, которая используется для проектов, влияющих на социально-экономическое развитие территории. Дорога к СПА отелю, где предполагают размещать сотрудников ЦБК, на развитие Сегежского района никак не влияет. Разве что новая «головная боль» появилась у муниципальных чиновников, которым поручена головоломка, как использовать дорогу вдоль болот среди катающихся лыжников.

Между тем, в 2022 году в Сегежском районе не было выделено ни одного земельного участка многодетным семьям. Почему? Потому что нет у этих участков инфраструктуры, да и денег на ее создание, по признанию Парфенчикова, в бюджете тоже нет.

Это парадоксально, но завод «Русский радиатор» в поселке Надвоицы не может нормально работать из-за аварийного состояния мостов на дороге к поселку. Артур Парфенчиков сказал, что главной причиной проблем на заводе стало то, что предприятие не может вывезти свою продукцию. «Продукция фактически портилась, когда машины ехали по той дороге, которая должна уже уйти в историю», - сказал Глава РК.

От бездорожья страдает не только завод, у которого от состояния карельских дорог «портится» продукция, но и целый поселок. Страдает давно. Сейчас ведется реконструкция Майгубского моста, и для жителей Надвоиц организовали пригородное железнодорожное сообщение с Сегежей. Именно отсутствие нормальной дороги было названо в качестве главной причины того, что в Надвоицах не развивается территория опережающего социально-экономического развития ТОСЭР. Но разве это важно? Нам бы дорогу в лесу к гостинице проложить, истратить на нее 70 процентов объема обещанных вложений в отель, а потом ломать голову, как ее использовать.

Очевидно, что республика, не способная правильно расставить экономические приоритеты и заставить крупный бизнес действительно вкладывать инвестиции в регион, а не «раскручивать» скромный региональный бюджет в собственных интересах, вряд ли может надеяться на ощутимое экономическое развитие. То, что Артур Парфенчиков хотя бы начал задумываться над тем, как тратятся бюджетные средства, конечно, радует, но не обнадеживает, так как это нужно было делать много лет назад.