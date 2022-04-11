Более 900 любителей бега и скандинавской ходьбы открыли шестой сезон

В минувшие выходные на Онежской набережной Петрозаводска открылся ежегодный, шестой по счету сезон для любителей бега и скандинавской ходьбы. Организаторами мероприятия, посвященного Дню космонавтики, выступили команды RunKarjala и ScandiKarjala. В Космическом забеге приняли участие более 900 активных жителей карельской столицы.

Первыми на дистанции 500 м стартовали юные спортсмены. Победителями стали Степан Кемляков и Настя Глазунова.

Взрослые участники преодолели традиционную дистанцию 1961 метр. Первое место у Дмитрия Попова и Ирины Мещеряковой. В скандинавской ходьбе лидировали Сергей Гутин и Наталья Косове. Фото: petrozavodsk-mo.ru