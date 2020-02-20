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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ “КАРЕЛИЯ”
Кк
КÓВДА, река в сев. ч. Респ. Карелия, на терр. Лоухского р-на....
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Маркет
Конкурсы
Из соцсетей
Видео PTZ
Проекты
Погода
Здоровый интерес
Путешествия
Хроника телерепортеров
ПО ТИХОМУ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Глас народа
Гость в студии
Дежурный по городу
Домашний доктор
Открытая дверь
Старый город
Архив проектов
Афиша
Мир
Финляндия
Россия
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Запах дыма в БСМП
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