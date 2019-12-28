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Зз
ЗАОЗЁРНЫЙ, поселок Хаапалампинского сел. поселения Сортавальского...
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Маркет
Конкурсы
Из соцсетей
Видео PTZ
Проекты
Погода
Здоровый интерес
Путешествия
Хроника телерепортеров
ПО ТИХОМУ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Глас народа
Гость в студии
Дежурный по городу
Домашний доктор
Открытая дверь
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Рождественская ярмарка в Петрозаводске
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