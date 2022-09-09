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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ “КАРЕЛИЯ”
Ии
ИНСТИТУТ ЭКОНÓМИКИ, науч. подразделение Карел. науч. ц. РАН. Создан...
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Маркет
Конкурсы
Из соцсетей
Видео PTZ
Проекты
Погода
Здоровый интерес
Путешествия
Хроника телерепортеров
ПО ТИХОМУ
Глас народа
Город у воды
Гость в студии
Дежурный по городу
Домашний доктор
Открытая дверь
Старый город
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Прогулка с волонтерами по Петрозаводску. Фото Екатерины Корнух
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