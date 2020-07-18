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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ “КАРЕЛИЯ”
Кк
КУЛИКÓВСКИЙ Герман Илларионович (1862 ― нач. 20 в.), этнограф,...
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Маркет
Конкурсы
Из соцсетей
Видео PTZ
Проекты
Погода
Здоровый интерес
Путешествия
Хроника телерепортеров
ПО ТИХОМУ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Глас народа
Гость в студии
Дежурный по городу
Домашний доктор
Открытая дверь
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Афиша
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Под Петрозаводском найдено тело
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