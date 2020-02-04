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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ “КАРЕЛИЯ”
Гг
ГÓГОЛЕВ Кронид Александрович (р. 13.07.1926, с. Прутское Поддорского...
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Маркет
Конкурсы
Из соцсетей
Видео PTZ
Проекты
Погода
Здоровый интерес
Путешествия
Хроника телерепортеров
ПО ТИХОМУ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Глас народа
Гость в студии
Дежурный по городу
Домашний доктор
Открытая дверь
Старый город
Архив проектов
Афиша
Мир
Финляндия
Россия
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Открытие XIX Международного конкурса снежных и ледовых скульптур
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