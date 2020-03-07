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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ “КАРЕЛИЯ”
Кк
КАМЕНИСТОСТЬ ПÓЧВЫ, содержание в почвенном профиле обломков горной...
Политика
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Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Маркет
Конкурсы
Из соцсетей
Видео PTZ
Проекты
Погода
Здоровый интерес
Путешествия
Хроника телерепортеров
ПО ТИХОМУ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Глас народа
Гость в студии
Дежурный по городу
Домашний доктор
Открытая дверь
Старый город
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Новое поступление в музей ИЗО Карелии
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