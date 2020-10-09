Картинки с выставки

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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ “КАРЕЛИЯ”
Кк
КАЛИНИН Юрий Витальевич (р. 20.01.1953, г. Сортавала), спортсмен (...
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Маркет
Конкурсы
Из соцсетей
Видео PTZ
Проекты
Погода
Здоровый интерес
Путешествия
Хроника телерепортеров
ПО ТИХОМУ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Глас народа
Гость в студии
Дежурный по городу
Домашний доктор
Открытая дверь
Старый город
Архив проектов
Афиша
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