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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ “КАРЕЛИЯ”
Кк
КАРЕЛСТРОЙМЕХАНИЗÁЦИЯ, крупнейшая строит. компания в Респ. Карелия. В...
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Маркет
Конкурсы
Из соцсетей
Видео PTZ
Проекты
Погода
Здоровый интерес
Путешествия
Хроника телерепортеров
ПО ТИХОМУ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Глас народа
Гость в студии
Дежурный по городу
Домашний доктор
Открытая дверь
Старый город
Архив проектов
Афиша
Мир
Финляндия
Россия
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Гостиный двор в Петрозаводске
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