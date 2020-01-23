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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ “КАРЕЛИЯ”
Гг
ГЛÁДЧЕНКО Виктория Алексеевна (р. 10.10.1938, г. Сталинград, ныне...
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Маркет
Конкурсы
Из соцсетей
Видео PTZ
Проекты
Погода
Здоровый интерес
Путешествия
Хроника телерепортеров
ПО ТИХОМУ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Глас народа
Гость в студии
Дежурный по городу
Домашний доктор
Открытая дверь
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ДТП на улице Лыжной в Петрозаводске: 23.01.2020
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