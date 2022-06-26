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26.06.22
26 Июн 2022
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ “КАРЕЛИЯ”
Кк
КОНДОПÓЖСКИЙ ЗАВÓД КАМНЕЛИТЫХ ИЗДÉЛИЙ И МИНЕРÁЛЬНОГО СЫРЬЯ, пром....
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Маркет
Конкурсы
Из соцсетей
Видео PTZ
Проекты
Погода
Здоровый интерес
Путешествия
Хроника телерепортеров
ПО ТИХОМУ
Глас народа
Город у воды
Гость в студии
Дежурный по городу
Домашний доктор
Открытая дверь
Старый город
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Афиша
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День города в Петрозаводске 2022
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